Festival international soninké: déjà à Dakar, des représentants de la France, de la Mauritanie et de la Côte d’Ivoire

Les premiers représentants des pays hôtes du Festival international soninké (FISO) Dakar 2018 ont déjà foulé le sol sénégalais. Ils sont venus de la Mauritanie, de la Côte d’Ivoire et de la France.

Parmi les figures marquantes à Dakar depuis quelques jours, il y a Daouda Ndiaye, Mams Yaffa et Goudia Mandjou Kouaté. Les trois hommes font partie des animateurs les plus en vue du FISO depuis son lancement en 2011 à Kayes au Mali.

Daouda Ndiaye estime que la France tout comme le Mali et la Mauritanie enregistrent une participation record pour cette cinquième édition du festival que le Dakar abrite du 21 au 25 février. La France viendra avec 130 participants dont des responsables de l’Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké (Aps) qui a initié le Fiso, des artistes, des médecins et des jeunes évoluants dans divers domaines. Quant aux délégations de la Mauritanie, elles seront composées chacune de 250 personnes. L’essentiel des délégations qui viendront d’une vingtaine de pays, seront à Dakar entre le 19 et le 20 février.

Le Fiso est un grand rendez-vous de la langue et de la culture, mais aussi un moment fort de rencontres et d’échanges autour du thème central: « Wagadou: premier empire ouest-africain, hier, aujourd’hui et demain ». L’édition de Dakar, prévue du 21 au 25 février 2018 est placée sous le haut patronage du président de la république du Sénégal, Monsieur Macky Sall et parrainée par les chefs coutumiers et chefs religieux soninké au Sénégal. La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 21 février, à partir de 15 heures, au Stade Iba Mar Diop de Dakar.

Soninke.tv